Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Vormittag fester

Das Papier von Geberit konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 501,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'386 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Geberit-Aktie bei 502,40 CHF. Bei 498,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'590 Geberit-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 659,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geberit-Aktie somit 23,95 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 490,40 CHF. Dieser Wert wurde am 20.05.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Geberit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,13 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Geberit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 443.60 Mio. CHF gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Geberit wird am 19.08.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 19.08.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,80 CHF je Geberit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

SMI-Titel Geberit-Aktie: Hätte sich eine Geberit-Anlage von vor 3 Jahren gerechnet?

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geberit-Investment von vor einem Jahr verloren

Geberit-Aktie proifitiert letztlich nicht von Zahlen: Sanitärtechnikkonzern steigert Marge auf hohem Niveau weiter