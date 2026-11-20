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20.11.2026 09:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Geberit. Das Papier von Geberit legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 579,80 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 579,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'700 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Geberit-Aktie bei 579,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 576,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 14'221 Geberit-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geberit-Aktie 13,80 Prozent zulegen. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 18,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,32 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Geberit im vergangenen Quartal 443.60 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umsetzen können.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 08.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geberit ein EPS in Höhe von 19,51 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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