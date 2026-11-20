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20.11.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Freitagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Geberit gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 579,80 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 579,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'624 Punkten steht. Die Geberit-Aktie legte bis auf 581,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 576,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 31'504 Geberit-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 12,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 18,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,32 CHF, nach 12,90 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 443.60 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte Geberit Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Geberit-Anleger Experten zufolge am 08.03.2028 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,51 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Geberit am 20.11.2026
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