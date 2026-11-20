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20.11.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Mittag fester
Die Aktie von Geberit gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Geberit-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 579,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 579,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'645 Punkten tendiert. Bei 581,40 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 576,20 CHF. Zuletzt wechselten 24'591 Geberit-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 15,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Geberit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 12,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,32 CHF aus. Am 12.03.2013 äusserte sich Geberit zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden.
Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 08.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,51 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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