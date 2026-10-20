Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 557,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'384 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 558,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 557,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'147 Geberit-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 659,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 15,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 490,40 CHF am 20.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,36 CHF. Im Vorjahr hatte Geberit 12,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.03.2013 lud Geberit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Geberit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geberit ein EPS in Höhe von 19,47 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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