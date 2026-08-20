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20.08.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagvormittag im Aufwind

Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Geberit gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Geberit-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 568,80 CHF.

Geberit
569.84 CHF 0.29%
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Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 568,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'397 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Geberit-Aktie bis auf 573,40 CHF. Mit einem Wert von 570,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'173 Geberit-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geberit-Aktie somit 13,79 Prozent niedriger. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 13,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,31 CHF aus. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Geberit einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 vorlegen. Am 04.11.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,91 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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