Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr ging es für das Geberit-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 571,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'313 Punkten steht. Die Geberit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 574,80 CHF. Bei 570,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 38'672 Geberit-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.05.2026 Kursverluste bis auf 490,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 16,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Geberit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 12,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,31 CHF belaufen. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 CHF je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

In der Geberit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,91 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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