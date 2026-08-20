Geberit Aktie News: Geberit präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Das Papier von Geberit legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 573,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'347 Punkten tendiert. Die Geberit-Aktie legte bis auf 574,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 570,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 21'143 Aktien.

Bei 659,80 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geberit-Aktie 15,07 Prozent zulegen. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 12,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,31 CHF. Geberit gewährte am 12.03.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 443.60 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,91 CHF je Geberit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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