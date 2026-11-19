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19.11.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Geberit. Zuletzt sprang die Geberit-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 579,40 CHF zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Geberit zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 579,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'801 Punkten steht. Bei 585,80 CHF erreichte die Geberit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 581,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 20'056 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 659,80 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 12,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2026 auf bis zu 490,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Geberit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 12,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,32 CHF belaufen. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.03.2028 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geberit einen Gewinn von 19,51 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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