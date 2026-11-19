Die Geberit-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 579,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'808 Punkten liegt. Der Kurs der Geberit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 585,80 CHF zu. Mit einem Wert von 581,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 14'722 Geberit-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,88 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2026 auf bis zu 490,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 15,36 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Geberit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,32 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Am 10.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 08.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 19,51 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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