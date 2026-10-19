Geberit Aktie News: Anleger schicken Geberit am Montagvormittag ins Minus

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 550,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'324 Punkten realisiert. Die Geberit-Aktie gab in der Spitze bis auf 548,00 CHF nach. Mit einem Wert von 549,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'049 Geberit-Aktien.

Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 659,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,92 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Abschläge von 10,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,36 CHF je Geberit-Aktie. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Geberit im vergangenen Quartal 443.60 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umsetzen können.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.11.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,46 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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