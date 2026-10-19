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19.10.2026 16:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag mit Verlusten

Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 552,00 CHF.

Geberit
551.95 CHF -0.73%
Kaufen Verkaufen

Die Geberit-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 552,00 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'335 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Geberit-Aktie bis auf 548,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 549,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 21'841 Geberit-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 659,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geberit-Aktie derzeit noch 19,53 Prozent Luft nach oben. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geberit-Aktie 11,16 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,36 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Am 12.03.2013 äusserte sich Geberit zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 443.60 Mio. CHF gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Am 04.11.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der Geberit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,46 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’807.81 8.91 SI6BUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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