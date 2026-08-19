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19.08.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit springt am Mittwochvormittag hoch

Geberit Aktie News: Geberit springt am Mittwochvormittag hoch

Die Aktie von Geberit gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 8,2 Prozent im Plus bei 570,20 CHF.

Geberit
564.97 CHF 7.39%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Geberit-Papiere um 09:28 Uhr 8,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'346 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Geberit-Aktie bei 572,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 560,00 CHF. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26'129 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geberit-Aktie derzeit noch 15,71 Prozent Luft nach oben. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 14,00 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,23 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Geberit am 12.03.2013. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF im Vergleich zu 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

In der Geberit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,68 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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