Geberit Aktie News: Geberit haussiert am Mittag

Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 7,1 Prozent auf 564,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'338 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geberit-Aktie bei 572,40 CHF. Bei 560,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 61'410 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 659,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Mit einem Zuwachs von 16,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,11 Prozent.

Geberit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,23 CHF belaufen. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 443.60 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Die Geberit-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Geberit-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 18,68 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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