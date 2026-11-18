Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 579,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'929 Punkten steht. In der Spitze büsste die Geberit-Aktie bis auf 577,60 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 579,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 16'685 Geberit-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 490,40 CHF am 20.05.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,32 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Geberit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Geberit-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.03.2028 erwartet.

In der Geberit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,51 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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