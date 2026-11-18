Die Geberit-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 580,60 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'971 Punkten realisiert. Bei 578,00 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 579,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 8'875 Geberit-Aktien.

Bei einem Wert von 659,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geberit-Aktie derzeit noch 15,54 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,32 CHF. Im Vorjahr hatte Geberit 12,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF im Vergleich zu 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte Geberit Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.03.2028 erwartet.

In der Geberit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,51 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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