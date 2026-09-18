Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag mit roter Tendenz

Um 09:28 Uhr ging es für die Geberit-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 543,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'934 Punkten steht. In der Spitze büsste die Geberit-Aktie bis auf 542,60 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 543,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 41'540 Geberit-Aktien.

Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 659,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 17,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2026 auf bis zu 490,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Geberit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 12,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,39 CHF aus. Am 12.03.2013 hat Geberit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Geberit wird am 03.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,42 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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