Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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18.09.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag leichter
Die Aktie von Geberit gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Geberit-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 538,80 CHF.
Die Geberit-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 538,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'852 Punkten steht. Bei 537,40 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 543,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 59'157 Geberit-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 18,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 490,40 CHF fiel das Papier am 20.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 9,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,39 CHF, nach 12,90 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geberit am 12.03.2013. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Die Geberit-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Am 04.11.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,42 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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