Geberit Aktie News: Geberit verbilligt sich am Freitagmittag

Die Geberit-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 543,20 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'937 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Geberit-Aktie bis auf 542,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 543,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 53'167 Geberit-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Geberit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,39 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,42 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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