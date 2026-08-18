Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Geberit-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 532,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'311 Punkten liegt. Die Geberit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 533,80 CHF. In der Spitze büsste die Geberit-Aktie bis auf 530,00 CHF ein. Bei 531,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 1'745 Geberit-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 659,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geberit-Aktie 23,84 Prozent zulegen. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geberit-Aktie 7,96 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,23 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 19.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 18,68 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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