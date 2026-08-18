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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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18.08.2026 16:29:00

Geberit Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Geberit

Geberit Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Geberit

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Geberit. Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 526,60 CHF.

Geberit
525.86 CHF -0.97%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Geberit gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 526,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'311 Punkten realisiert. Bei 525,60 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 531,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 27'130 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,29 Prozent. Am 20.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 490,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 6,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Geberit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,23 CHF ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 443.60 Mio. CHF gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Geberit am 19.08.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 19.08.2027 dürfte Geberit die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geberit-Aktie in Höhe von 18,68 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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