Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 527,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'265 Punkten liegt. Bei 525,80 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 531,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 14'655 Geberit-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 20,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 7,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Geberit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,23 CHF ausgeschüttet werden. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 443.60 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Geberit-Bilanz für Q2 2026 wird am 19.08.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 19.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 18,68 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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