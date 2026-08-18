Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 527,80 CHF ab.
Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 527,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'265 Punkten liegt. Bei 525,80 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 531,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 14'655 Geberit-Aktien umgesetzt.
Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 20,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 7,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Geberit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,23 CHF ausgeschüttet werden. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 443.60 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.
Die Geberit-Bilanz für Q2 2026 wird am 19.08.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 19.08.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 18,68 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geberit von vor einem Jahr bedeutet
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 10 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
12:29
|Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Geberit Aktie News: Geberit verliert am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SMI aktuell: SMI liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Montagshandel in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SIX-Handel So steht der SLI aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Geberit AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas leichter -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt gibt moderat ab. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.