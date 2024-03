Geberit Aktie News: Geberit am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 525,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'612 Punkten steht. In der Spitze büsste die Geberit-Aktie bis auf 525,60 CHF ein. Bei 529,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 24'033 Aktien.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 552,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geberit-Aktie somit 4,75 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 409,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 28,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 12,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 12,59 CHF je Geberit-Aktie. Geberit liess sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,42 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,83 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 694,00 CHF umgesetzt, gegenüber 667,10 CHF im Vorjahreszeitraum.

Die Geberit-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Geberit.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geberit-Aktie in Höhe von 17,15 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch