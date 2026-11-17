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17.11.2026 09:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagvormittag im Minus
Die Aktie von Geberit gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 583,60 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die Geberit-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 583,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'142 Punkten realisiert. Die Geberit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 583,00 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 584,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'190 Geberit-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Gewinne von 13,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 490,40 CHF am 20.05.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,97 Prozent.
Zuletzt erhielten Geberit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,33 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Geberit am 12.03.2013 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 CHF je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 08.03.2028 dürfte Geberit die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 19,51 CHF je Geberit-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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