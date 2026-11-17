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17.11.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit büsst am Nachmittag ein
Die Aktie von Geberit gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Geberit gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 581,40 CHF abwärts.
Die Geberit-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 581,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'028 Punkten liegt. Im Tief verlor die Geberit-Aktie bis auf 577,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 584,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 16'119 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 659,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 18,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Geberit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,33 CHF aus. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geberit ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF im Vergleich zu 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte Geberit Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 08.03.2028 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,51 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Geberit am 17.11.2026
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