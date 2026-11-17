Die Geberit-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 581,40 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'094 Punkten notiert. Im Tief verlor die Geberit-Aktie bis auf 580,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 584,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 8'007 Geberit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. 13,48 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 490,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 15,65 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,33 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Am 12.03.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 443.60 Mio. CHF gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Geberit am 10.03.2027 vorlegen. Geberit dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,51 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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