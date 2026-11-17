|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Mittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Geberit gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geberit-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 581,40 CHF ab.
Die Geberit-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 581,40 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'094 Punkten notiert. Im Tief verlor die Geberit-Aktie bis auf 580,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 584,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 8'007 Geberit-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. 13,48 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 490,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 15,65 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,33 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Am 12.03.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 443.60 Mio. CHF gelegen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Geberit am 10.03.2027 vorlegen. Geberit dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.03.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,51 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geberit von vor 5 Jahren angefallen
Geberit-Aktie mit Verlusten: Wachstumstempo lässt im dritten Quartal nach
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 3 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
16:29
|Geberit Aktie News: Geberit büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
|
12:29
|Geberit Aktie News: Geberit am Mittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
09:29
|Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagvormittag im Minus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Zürich: SLI nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Zürich in Grün: SMI klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Geberit AG (N)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen am Abend: SMI und DAX tiefer -- Wall Street gibt ab-- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An der Wall Street geht es am Dienstag nach unten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.