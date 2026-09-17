Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagvormittag stärker

Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 546,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'923 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 548,60 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 546,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'642 Geberit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geberit-Aktie derzeit noch 20,75 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 490,40 CHF. Dieser Wert wurde am 20.05.2026 erreicht. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 11,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Geberit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,39 CHF. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Geberit wird am 03.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geberit ein EPS in Höhe von 19,42 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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