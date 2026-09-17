Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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17.09.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagnachmittag stärker
Die Aktie von Geberit gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Geberit-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 546,40 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 546,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'948 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Geberit-Aktie bei 549,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 546,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 20'517 Geberit-Aktien den Besitzer.
Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geberit-Aktie 20,75 Prozent zulegen. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 10,25 Prozent würde die Geberit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,39 CHF je Geberit-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Geberit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,42 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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