Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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17.09.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 542,40 CHF ab.
Die Geberit-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 542,40 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'885 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Geberit-Aktie ging bis auf 541,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 546,20 CHF. Zuletzt wechselten 9'785 Geberit-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 659,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Mit einem Zuwachs von 21,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 10,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,39 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geberit ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF im Vergleich zu 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Geberit.
In der Geberit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,42 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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