Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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17.08.2026 09:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Geberit gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 539,80 CHF.
Die Geberit-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 539,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'376 Punkten liegt. Die Geberit-Aktie sank bis auf 539,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 541,80 CHF. Zuletzt wechselten 2'268 Geberit-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. 22,23 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 10,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 12,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,23 CHF. Geberit gewährte am 12.03.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 443.60 Mio. CHF gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2026 veröffentlicht. Am 19.08.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,68 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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