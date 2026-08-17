Geberit Aktie News: Geberit verliert am Montagnachmittag

Um 16:28 Uhr rutschte die Geberit-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 530,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'322 Punkten steht. In der Spitze büsste die Geberit-Aktie bis auf 529,40 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 541,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 23'074 Geberit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geberit-Aktie 24,44 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 7,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,23 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Geberit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 CHF je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 19.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geberit ein EPS in Höhe von 18,68 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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