Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Montagmittag schwächer

Die Geberit-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 534,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'337 Punkten steht. Im Tief verlor die Geberit-Aktie bis auf 533,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 541,80 CHF. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 12'644 Aktien.

Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 659,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 19,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 490,40 CHF am 20.05.2026. Mit Abgaben von 8,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Geberit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 12,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,23 CHF aus. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 443.60 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 443.60 Mio. CHF eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Geberit am 19.08.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 19.08.2027.

Den erwarteten Gewinn je Geberit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,68 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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