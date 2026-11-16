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16.11.2026 09:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Geberit. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 587,80 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 587,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'185 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Geberit-Aktie bei 584,00 CHF. Bei 587,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 11'557 Aktien.
Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,25 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 490,40 CHF am 20.05.2026. Abschläge von 16,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,33 CHF. Im Vorjahr hatte Geberit 12,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 443.60 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 443.60 Mio. CHF eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Geberit am 10.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Geberit rechnen Experten am 08.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,51 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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