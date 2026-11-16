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16.11.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 588,60 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die Geberit-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 588,60 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'231 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Geberit-Aktie bis auf 584,00 CHF. Mit einem Wert von 587,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 32'769 Geberit-Aktien umgesetzt.
Bei 659,80 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 20,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,33 CHF. Am 12.03.2013 lud Geberit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 443.60 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 443.60 Mio. CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 08.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 19,51 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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