Geberit Aktie News: Geberit verzeichnet am Montagmittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,7 Prozent auf 585,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'196 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Geberit-Aktie bei 584,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 587,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 23'404 Geberit-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 490,40 CHF am 20.05.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 16,26 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,33 CHF. Im Vorjahr hatte Geberit 12,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.03.2013 lud Geberit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 443.60 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 08.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Geberit.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 19,51 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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