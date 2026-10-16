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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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16.10.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Geberit Aktie News: Geberit am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Geberit gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Geberit gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 551,00 CHF abwärts.

Geberit
556.02 CHF 0.90%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 551,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'325 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geberit-Aktie bisher bei 550,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 553,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'655 Geberit-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 659,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.

Zuletzt erhielten Geberit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,36 CHF aus. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 443.60 Mio. CHF gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.11.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,46 CHF je Geberit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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