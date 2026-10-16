Geberit Aktie News: Geberit macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr ging es für das Geberit-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 556,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'375 Punkten steht. Bei 557,40 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 553,20 CHF. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 19'708 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 11,86 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Geberit seine Aktionäre 2025 mit 12,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,36 CHF je Aktie ausschütten. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Am 04.11.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geberit einen Gewinn von 19,46 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geberit-Investment von vor 3 Jahren verdient

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geberit von vor einem Jahr angefallen