Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Die Geberit-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 542,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'821 Punkten steht. Die Geberit-Aktie gab in der Spitze bis auf 541,40 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 543,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 1'557 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,73 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 9,52 Prozent wieder erreichen.

Geberit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,41 CHF belaufen. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Geberit mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Geberit-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geberit-Aktie in Höhe von 19,40 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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