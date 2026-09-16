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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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16.09.2026 12:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Mittag stabil

Geberit Aktie News: Geberit am Mittag stabil

Die Aktie von Geberit hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 543,40 CHF bewegte sich die Geberit-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Geberit
543.43 CHF 0.15%
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Die Geberit-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 543,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'860 Punkten tendiert. Die Geberit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 544,40 CHF aus. Die Geberit-Aktie gab in der Spitze bis auf 541,20 CHF nach. Bei 543,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10'811 Geberit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,42 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2026 (490,40 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 9,75 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 12,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,41 CHF. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 CHF je Aktie generiert. Geberit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Geberit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,40 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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