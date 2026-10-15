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15.10.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Geberit gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 549,20 CHF zu.

Geberit
551.07 CHF 1.00%
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Das Papier von Geberit konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 549,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'230 Punkten steht. In der Spitze legte die Geberit-Aktie bis auf 550,00 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 546,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'605 Geberit-Aktien.

Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geberit-Aktie 20,14 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 490,40 CHF am 20.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 12,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,36 CHF. Am 12.03.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,71 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geberit noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Geberit die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,46 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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