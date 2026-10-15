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15.10.2026 16:29:00

Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Nachmittag nordwärts

Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Geberit. Zuletzt wies die Geberit-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 553,40 CHF nach oben.

Geberit
551.07 CHF 1.00%
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Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 553,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'296 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Geberit-Aktie bis auf 555,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 546,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 41'833 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 659,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 12,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Geberit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 12,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,36 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geberit am 12.03.2013. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geberit ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 443.60 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

In der Geberit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,46 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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