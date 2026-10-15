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15.10.2026 12:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Mittag gefragt

Geberit Aktie News: Geberit am Mittag gefragt

Die Aktie von Geberit gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Geberit-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Geberit
551.07 CHF 1.00%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Geberit-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 553,40 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'192 Punkten notiert. In der Spitze legte die Geberit-Aktie bis auf 555,60 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 546,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'473 Geberit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geberit-Aktie mit einem Kursplus von 19,23 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2026 auf bis zu 490,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 12,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,36 CHF. Im Vorjahr hatte Geberit 12,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Geberit am 12.03.2013 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Geberit wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 19,46 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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