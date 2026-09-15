Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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15.09.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Geberit gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geberit-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 544,00 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 544,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'796 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Geberit-Aktie bis auf 537,40 CHF ein. Bei 542,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 16'099 Stück.
Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 659,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geberit-Aktie derzeit noch 21,29 Prozent Luft nach oben. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 10,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,41 CHF. Im Vorjahr hatte Geberit 12,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.03.2013 hat Geberit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Geberit einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Geberit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,40 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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