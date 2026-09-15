Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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15.09.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 541,80 CHF nach.
Der Geberit-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 541,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'775 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Geberit-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 537,40 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 542,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'164 Geberit-Aktien.
Bei 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,78 Prozent hinzugewinnen. Am 20.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 490,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,41 CHF je Geberit-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geberit am 12.03.2013. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Geberit im vergangenen Quartal 443.60 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umsetzen können.
Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Geberit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Geberit die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Geberit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,40 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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