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14.10.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit steigt am Mittwochvormittag

Geberit Aktie News: Geberit steigt am Mittwochvormittag

Die Aktie von Geberit gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 542,60 CHF zu.

Geberit
545.62 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 542,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'950 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Geberit-Aktie bis auf 544,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 542,40 CHF. Zuletzt wechselten 1'571 Geberit-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 659,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geberit-Aktie derzeit noch 21,60 Prozent Luft nach oben. Am 20.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF. Mit einem Kursverlust von 9,62 Prozent würde die Geberit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Geberit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,36 CHF aus. Geberit gewährte am 12.03.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Geberit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Geberit wird am 03.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Geberit die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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