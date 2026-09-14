Geberit Aktie News: Geberit am Montagvormittag gefragt

Die Geberit-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 547,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Geberit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 547,20 CHF. Bei 545,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 1'974 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,58 Prozent. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 11,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Geberit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 12,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,41 CHF aus. Am 12.03.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Geberit rechnen Experten am 04.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,40 CHF je Geberit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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