Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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14.09.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit verliert am Montagnachmittag
Die Aktie von Geberit gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Geberit gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 545,00 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die Geberit-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 545,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'904 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Geberit-Aktie bis auf 544,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 545,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19'195 Geberit-Aktien.
Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,06 Prozent hinzugewinnen. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,41 CHF. Am 12.03.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Geberit wird am 03.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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