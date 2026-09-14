Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.09.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Montagmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Geberit. Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 548,40 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Geberit-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 548,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'934 Punkten tendiert. Die Geberit-Aktie zog in der Spitze bis auf 549,80 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 545,00 CHF. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'627 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Geberit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,41 CHF ausgeschüttet werden. Am 12.03.2013 äusserte sich Geberit zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie
SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor 3 Jahren verdient
SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor einem Jahr eingefahren
SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
12:29
|Geberit Aktie News: Geberit am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Geberit Aktie News: Geberit am Montagvormittag gefragt (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Geberit Aktie News: Geberit am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI liegt im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SIX-Handel: SMI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Geberit AG (N)
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.