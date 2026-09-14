Geberit Aktie News: Geberit am Montagmittag auf grünem Terrain

Um 12:28 Uhr stieg die Geberit-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 548,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'934 Punkten tendiert. Die Geberit-Aktie zog in der Spitze bis auf 549,80 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 545,00 CHF. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'627 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Geberit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,41 CHF ausgeschüttet werden. Am 12.03.2013 äusserte sich Geberit zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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