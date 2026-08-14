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14.08.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Geberit gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Geberit-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 546,00 CHF.

Geberit
547.25 CHF -0.39%
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Um 09:28 Uhr wies die Geberit-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 546,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'497 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 546,60 CHF. Bei 545,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'334 Geberit-Aktien.

Bei 659,80 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 17,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2026 (490,40 CHF). Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 10,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,23 CHF, nach 12,90 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geberit am 12.03.2013. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geberit ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.08.2026 dürfte Geberit Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,73 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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