Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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14.08.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Geberit. Zuletzt konnte die Aktie von Geberit zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 544,80 CHF.
Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 544,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'350 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Geberit-Aktie bis auf 547,40 CHF zu. Bei 545,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 18'509 Geberit-Aktien gehandelt.
Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF an. 21,11 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 9,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,23 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Geberit gewährte am 12.03.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt.
Voraussichtlich am 19.08.2026 dürfte Geberit Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Geberit-Anleger Experten zufolge am 19.08.2027 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,73 CHF je Geberit-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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